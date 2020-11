कोरोना ने बदला खेती का तरीका, कोट्टायम के किसान बेहतर फसल के लिए कर रहे ड्रोन का इस्तेमाल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से न केवल लोग स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझ रहे हैं, बल्कि इसका असर कार्यालयी कामकाज के अलावा खेती और किसानी पर भी दिखने लगा है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण की वजह मजदूरों की कमी से जूझ रहे केरल के किसानों ने खेती से बेहतर फसल हासिल करने के लिए नया तरीका ढूंढ निकाला है। अब केरल के कोट्टायम जिले के किसान मजदूरों की कमी के कारण उर्वरकों के छिड़काव ड्रोन से कर रहे हैं। ताकि फसल को नुकसान न हो और बेहतर फसल मिले।

