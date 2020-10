India में Corona मरीजों की संख्या 75 लाख के पार, 24 घंटों में 579 मौतें

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) का कहर पहले की तरह जारी है। कोविद-19 के कुल मामलों की संख्या में कमी जरूर आई हैं, लेकिन ताजा आंकड़े भी कम डराने वाले नहीं है। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना ( Coronavirus Cases in India ) के मामले 75 लाख से के ज्यादा हो गए हैं।

India crosses 75-lakhs marks with 55,722 new #COVID19 cases and 579 deaths in last 24 hours



Total cases - 75,50,273

Active cases - 7,72,055 (dip by 11,256 since y'day)

Cured/discharged/migrated - 66,63,608 (rise by 66,399 since y'day)

Deaths - 1,14,610 (rise by 579 since y'day) pic.twitter.com/oJC9xg6D0w