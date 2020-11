देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर होगा दिल्ली से आने वाले पैसेंजर का कोरोना टेस्ट

नई दिल्ली। दिल्ली में फैले कोरोना वायरस का डर अब दूसरे राज्यों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जहां पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर दिल्लीवासियों की एंट्री बंद कर दी है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिश्या है कि जो भी दिल्ली से आएगा उसका एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट पर एक टीम को भी तैनात कर दिया गया है। जो दिल्ली से आने वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स का कोरोना टेस्ट करेगी।

Uttarakhand: COVID19 testing of passengers travelling from Delhi at Jollygrant Airport in Dehradun made mandatory by the state government



Jollygrant Airport Director DK Gautam says, " A team of the Health Dept is conducting tests of each passenger arriving from Delhi."