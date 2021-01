नेपाल में आज से कोरोना टीकाकरण शुरू, पीएम ओली ने नरेंद्र मोदी का जताया आभार

नई दिल्ली। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के 11 दिन बाद नेपाल में भी वैक्सीनेशन का काम आज से शुरू हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल में टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने 10 लाख कोविड-19 का वैक्सीन बहुत कम समय में बतौर उपहार मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि भारत के इस पहल की जितनी तारीफ की जाए कम है।

We got an early chance to administer #COVID19 vaccine. For this, I extend my thanks & gratitude to our neighbour India’s Govt, its people & especially pm modi . They sent us vaccine within about a week of its rollout in India, that too one million dosages & in grant: Nepal PM pic.twitter.com/1iDhMwX1yT