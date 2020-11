Coronavirus: दिल्ली में 24 घंटों के अंदर 5,879 नए मामले सामने आए

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। शनिवार को 24 घंटों के अंदर 5,879 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 6,963 मामले ठीक हो चुके हैं। वहीं एक दिन में करीब 111 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5,23,117 कुल मामले सामने आए हैं। इस समय कुल 39,741 मामले सक्रिय पाए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 8,270 मामले सामने आए हैं।

Delhi reports 5,879 new COVID-19 cases, 6,963 recoveries, and 111 deaths, according to Delhi Health Department



Total cases: 5,23,117



Total recoveries: 4,75,106



Active cases: 39,741



Death toll: 8,270 pic.twitter.com/0r8JDi9tR1