Coronavirus: पंजाब की बढ़ी मुश्किलें, हजूर साहिब से लौटे 76 श्रद्धालु निकले पॉजिटिव

अमृतसर। महाराष्ट्र में फंसे अपने नागरिकों को लेकर आने वाले पंजाब की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब से अमृतसर लौटे करीब 300 श्रद्धालुओं का कोरोना वायरस का परीक्षण किया गया था, जिनमें से 76 पॉजिटिव पाए गए हैं।

Coronavirus: भारत में केवल 36 दिन में 100 गुना बढ़ी मौतों की संख्या

पंजाब के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने यह जानकारी देते हुए कहा, हमने कल्पना नहीं की थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग COVID-19 पॉजिटिव निकलेंगे। अब करीब 300 और भक्तों का भी परीक्षण किया जाएगा। हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे चिंता न करें और घर पर ही रहें। हमें COVID-19 से लड़ना है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “पहले हमारे पास अमृतसर में COVID-19 के पॉजिटिव केस केवल पांच थे और उनमें से भी एक रिकवर कर चुका है। मुझे उम्मीद है कि जिन भक्तों का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव निकला है, उन्हें भी इस तरह रिकवर होना चाहिए।

Among the devotees who have returned from Hazur Sahib (in Nanded, Maharashtra) to our district, around 300 have been tested, out of which 76 are positive: Om Parkash Soni, Punjab Medical Education & Research Minister #Amritsar #COVID19 (30.04.20) pic.twitter.com/N9Zjpt3Uqt