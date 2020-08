देश में corona से भयावह हालात, 21 दिन में 10 लाख COVID-19 के केस, दुनिया में तीसरा नंबर

भारत में कोरोना वायरस (coronavirus in India) का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों ( COVID-19 Cases ) का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। हैरानी की बात ये है कि महज 21 दिनों में 10 लाख नये मामले आए हैं।

नई दिल्ली। पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत (coronavirus in India) में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश के ज्यादातर हिस्से इस महमारी की चपेट में आ चुके हैं। आलम ये है कि कई सारी पाबंदियों और लॉकडाउन ( India Lockdown ) के बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देश में COVID-19 का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। जबकि, 40 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चौंकाने वाली बात ये है कि महज 21 दिनों में 10 लाख नए मामले आए हैं।

भारत में कोरोना के आंकड़े 20 लाख के पार

स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) के मुताबिक, देश में कोरोना संक्रमितों ( coronavirus cases ) का आंकड़ा 20,22,730 पहुंच चुका है। हालांकि, 13,28,336 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जबकि, इस महामारी से 40,699 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62088 नए मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में COVID-19 का डबलिंग रेट 22.7 दिन है, जो कि अमरीका (coronavirus in America) और ब्राजील ( coronavirus in Brazil ) से कई गुना ज्यादा है। सबसे हैरानी वाली बात ये है कि भारत ( coronavirus case in India ) में 10 लाख नये केस महज 21 दिनों में आए हैं। 16 जुलाई तक भारत में कोरोना के आंकड़े 10 लाख थे। वहीं, अब 20 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, नये 10 लाख केस में बिहार (Bihar), कर्नाटक ( Karnataka ), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) और बंगाल ( West Bengal ) से 42 प्रतिशत मामले हैं। इन आंकड़ों के साथ 20 लाख के क्लब में भारत तीसरे स्थान पर है। यूएस में कोरोना के मामले 4.88 मिलियन हैं। जबकि, ब्राजील में कोरोना के मामले 2.92 मिलियन हैं। वहीं, 98,644 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, यूएस में 1 लाख 59 हजार लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

बेहद डरावना होता जा रहा है COVID-19 का आंकड़ा

भारत में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में विशेषज्ञों को चिंता है कि अगले दो हफ्ते में ही अब 10 लाख केस हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगले दो हफ्ते में भारत में कोरोना (COVID-19 Cases in India ) के आंकड़े 30 लाख के पार हो सकते हैं। कोरोना के इन आंकड़ों से सरकार (Government) से लेकर प्रशासन तक की चिंता बढ़ गई है। वहीं, कोरोना से मरने वालों का सिलसिला भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में COVID-19 से 898 लोगों की मौत हुई है। अब तक 41, 633 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। आकड़ों मुताबिक, भारत में मृत्यु दर 2.07 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं, अमरिका में कोरोना का मृत्युदर 5.72 प्रतिशत है, जबकि ब्राजील में यह दर 3.81 प्रतिशत है। वहीं, जिन राज्यों में पहले स्थिति बेहद खराब थी, वहां अब हालात सुधर रहे हैं। लेकिन, कुछ राज्यों में स्थिति अब बिगड़ रही है।