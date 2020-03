Coronavirus: शाहीन बाग में पुलिस की कार्रवाई, उखाड़े गए प्रदर्शनकारियों के टेंट

नई दिल्ली। कोरोना ( Coronavirus ) से रोकथाम के लिए राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन ( Delhi Lockdown ) है। इस बीच मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग ( shaheen bagh ) में कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों वहां से हटा दिया। जिसके बाद शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों के टेंट हटाए जा रह हैं। सुबह से ही भारी संख्या में दिल्ली पुलिस ( Delhi police ) के जवान वहां मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in delhi) को देखते हुए पुलिस ने पहले ही शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों यहां ना जुटने को कहा था।

बता दें कि कोरोना के रोकथाम के लिए 23 से 31 मार्च तक दिल्ली में लॉकडाउन ( lockdown in delhi ) की घोषणा की गई है। लेकिन लॉकडाउन के पहले दिन सोमवार को दिल्ली में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था। जिसके बाद सरकार ने दिल्ली में धारा 144 लागा दी गई है।

ड्रोन से पूरे इलाके पर निगरानी

ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस लगातार स्थानीय लोगों से वहां इक्कठा ना होने की अपील कर रही है। दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि वहां किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। स्थानीय लोग भी पुलिस के साथ सहयोग करते नजर आ रहे है। फिलहाल शाहीन बाग को खाली कराने का काम जारी है।

Delhi: Security tightened at the protest site in Shaheen Bagh, after a prohibitory order under section 144 Cr PC has been promulgated in Delhi, in the light of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/q9y0ILwZjv