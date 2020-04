Coronavirus: ICMR का खुलासा- 24 लोगों के टेस्ट में निकल रहा एक केस कोरोना पॉजिटिव

नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण ( coronavirus in India ) के मामले लगातार बढ़ते जा रही है। देश में कोरोना ( Coronavirus ) मरीजों की संख्या 12 हजार के पार निकल गई है, जबकि 414 लोगों की गंभीर बीमारी से मौत हो गई है।

वहीं, विपक्ष सरकार पर कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) की अधिक से अधिक टेस्टिंग कराने का दबाव बना रहा है। देश में हो रही कम टेस्टिंग को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gnadhi ) ने गुरुवार को मोदी सरकार ( Modi Goverment ) पर निशाना साधा।

राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के हराने के लिए केवल लॉकडाउन से काम नहीं नहीं चल सकता। लॉकडाउन से कोरोना के खतरे को केवल स्थगित किया जा सकता है, खत्म नहीं।

जबकि कोरोना को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग जरूरी है। वहीं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है।

बिहार: दूल्हा-दुल्हन ने किया लॉकडाउन का पालन, मास्क लगाकर लिए सात फेरे

#WATCH In Japan, to find one positive case, 11.7 persons are tested. In Italy that number is 6.7, in US it's 5.3, in UK it's 3.4. Here in India, we do 24 tests for one positive case: Dr. Raman R Gangakhedkar, Indian Council of Medical Research (ICMR). pic.twitter.com/bLHDYOIr7r

ICMR के वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर के अनुसार कोरोना वायरस के एक पॉजिटव केस के लिए 24 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है।

इसका मतलब यह है कि 23 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, बावजूद इसके टेस्टिंग प्रक्रिया जारी है। रमन गंगाखेडकर ने जानकारी देते हुए बताया कि जापान में कोरोना के एक पॉजिटिव केस के लिए 11.7 लोगों की टेस्टिंग हो रही है।

जबकि अमरीका में यह आंकड़ा 5.3 है। युनाइटेड किंगडम में भी कोरोना टेस्टिंग का यह औसत 3.4 है।

कोरोना से जंग में गाड़िया लोहार ने जानें क्या दिया योगदान? प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ





#WATCH The anti-bodies even if seen in our body cannot confirm that we will never be infected. The rapid anti-body test is not conducted for early diagnosis, it is used for surveillance purpose: Dr. Raman R Gangakhedkar, ICMR pic.twitter.com/29rmkHKlWq