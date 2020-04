Coronavirus: देश में आंकड़ा पहुंचा 26,496 और 824 की मौत, बीते 24 घंटों में 1990 केस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या देश में 26 हजार की संख्या पार कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक देश में कुल 26,496 व्यक्ति पीड़ित हैं। इनमें से 16,986 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया जबकि 5803 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। हालांकि इस महामारी ने अब तक देश में 824 लोगों की जान ले ली है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में 1990 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी देश में कोरोना केस के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर बना हुआ है। प्रदेश मे 7628 लोग संक्रमित हैं, जबकि 1076 को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या रविवार सुबह तक 323 तक पहुंच चुकी है।

सूची में 3071 मामलों के साथ गुजरात दूसरे पायदान पर है। यहां अबतक 282 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 133 लोगों ने इस वायरस से दम तोड़ दिया है। वहीं, राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। राजधानी में अब तक कुल 2625 केस सामने आए हैं, जिनमें 869 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 54 की मौतहो चुकी है।

