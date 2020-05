Coronavirus: भारत में कुल केस 35 हजार पार और मौत का आंकड़ा 1147 पहुंचा

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हुए लॉकडाउन का आज यानी शुक्रवार को 38वां दिन है और बीते 24 घंटों में 1,993 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डेली अपडेट के मुताबिक अब देश में कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 35,043 पर पहुंच गया है। इनमें 25,007 एक्सिटव केस, 8,888 ठीक/डिस्चार्ज मरीज, एक माइग्रेट करने वाला भी शामिल है। जबकि पिछले 24 घंटों में 73 और मौतों के साथ, कोरोना वायरस के कारण देश में होने वाली मौतों की कुल संख्या 1,147 तक बढ़ चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज्यादा COVID-19 के मामले बने हुए हैं। प्रदेश में कुल केस की संख्या 10,498 पहुंच चुकी है। इनमें 1773 मरीज ठीक/डिस्चार्ज हो चुके हैं जबकि 459 की मौत हो गई है। वहीं, 4395 मामलों के साथ गुजरात सूची में दूसरे स्थान पर है। यहां 613 मरीज ठीक हो गए जबकि 214 मरीजों की इस घातक वायरस ने जान ले ली है।

वहीं, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक कुल 3515 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1094 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि मौत का आंकड़ा 59 पहुंच गया है। गोवा (7), त्रिपुरा (2), अरुणाचल प्रदेश (1) और मणिपुर (2) मिलाकर ये चार ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमित सभी रोगी ठीक हो चुके हैं और कोई नया मामला सामने नहीं आया है।

73 deaths and 1993 new cases reported in the last 24 hours in the country due to #Coronavirus . https://t.co/WopI0vYyw0

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक अंडमान निकोबार में 33 मामले हैं, जिनमें से 16 डिस्चार्ज हैं। आंध्र प्रदेश में आंकड़ा 1403 पहुंच चुका है, जिनमें से 321 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 31 की मौत हुई है। असम में 42 केस आ चुके हैं, जिनमें 29 ठीक और 1 की मौत हो गई है।

बिहार में कुल 418 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 82 डिस्चार्ज/रिकवर और 2 दम तोड़ चुके हैं। चंडीगढ़ में अब तक 56 मामले सामने आए हैं और 17 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 40 केस में 36 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। हरियाणा में 313 मामलों में 209 को डिस्चार्ज किया है, तीन की मौत हुई है।

हिमाचल प्रदेश में 40 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 28 डिस्चार्ज और एक की मौत शामिल है। जम्मू कश्मीर 614 में से 216 रिकवर और 8 की मौत हुई है। झारखंड में अब तक 109 केस आए हैं, जिनमें 20 डिस्चार्ज और तीन की मौत है। कर्नाटक में 565 मामलों में से 229 डिस्चार्ज और 21 मौत हैं। केरल में 497 केस में से 383 डिस्चार्ज और चार मौत हैं।

लद्दाख में यहां आकड़ा 22 तक पहुंच चुका है, जिनमें 16 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश में 2660 केसों में 482 को डिस्चार्ज किया चुका है और 137 की मौत हो गई है। उधर मणिपुर (2) कोरोना मुक्त राज्य बना हुआ है। अब तक मेघालय में 12 मामले सामने आए हैं और 1 मौत हुई है, जबकि मिजोरम में एक केस है।

Haryana: Travel of government employees and common people from neighbouring states and districts to Faridabad has been prohibited, as a preventive measure against #COVID19. Vehicles carrying essential goods are exempted. Visuals from Delhi-Faridabad border. pic.twitter.com/EtB3ZwWT3V