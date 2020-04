Coronavirus: लॉकडाउन के चलते रफाल फाइटर्स की डिलीवरी में देरी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते भारत और फ्रांस में लागू लॉकडाउन की वजह से रफाल फाइटर के पहले बैच की डिलीवरी में कुछ सप्ताह की देरी होगी। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक, "फिलहाल लॉकडाउन के कारण होने वाली डिलीवरी को कुछ सप्ताह तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है लेकिन इस संबंध में इंतजाम किए जा रहे हैं।"

सूत्रों के मुताबिक फ्रांस से डिलीवरी में देरी के अलावा अंबाला एयरबेस में भी कुछ तैयारियां की जानी बाकी हैं। यह फ्रांसीसी फाइटर्स की स्क्वैड्रन वाला देश का पहला एयरबेस बनने जा रहा है।

COVID-19 effect: Delivery of Rafale fighters delayed by 'few weeks'



Read @ANI Story | https://t.co/Jv8jcCewgu pic.twitter.com/lLxQ0ybTyE