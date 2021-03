कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में भेजी दो हाई लेवल टीमें

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। वहीं कुछ देशों में धीमा पड़ चुका कोरोना संक्रमण फिर से विकराल रूप धारण करने लगा है। कई देशों में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में भारत में भी एक बार फिर से मध्यम पड़ चुके कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है।

भारत के कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने चिंता पैदा कर दी है। लिहाजा, राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दो उच्च स्तरीय बहु-विषयक टीमों को जांच के लिए भेजा है।

यह भी पढ़ें :- Covid-19 : कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 81 फीसदी नए मामले सिर्फ 6 राज्यों से

बता दें कि देश के आठ से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के नए केसों में तेजी देखी जा रही है। इसमें महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। इसके अलावा गुजरात, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्य शामिल हैं।

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.33 लाख से अधिक हो गई है, जबकि 800 से अधिक लोगों ने अपनी जान गवांई है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 226 लोग संक्रमित पाए गए हैं। चंडीगढ़ में अब तक 368 लोगों की मौत हो चुकी है।

Union Ministry of Health & Family Welfare has rushed two High Level multidisciplinary teams to Chhattisgarh & Chandigarh in view of surge in number of COVID-19 cases being reported from the State and UT: Government of India