Coronavirus: भारत में कोरोना वायरस के अब तक 159 मामले, PM मोदी गुरुवार को राष्ट्र को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मामले बढ़कर 159 हो गए हैं। इनमें 25 विदेशी मरीज भी शामिल हैं, जबकि इस जानलेवा बीमारी से लोगों की मौत हो गई है।

इस महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां कोरोना ( Coronavirus ) के सबसे अधिक मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) कल यानी गुरुवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर काफी गंभीर है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के हालात की समीक्षा के लिए बैठक भी बुलाई है।

Prime Minister Narendra Modi will address the nation on 19th March 2020 at 8 PM, during which he will talk about issues relating to COVID-19 and the efforts to combat it. pic.twitter.com/rH4P4qQwy3