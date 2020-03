भारत में बढ़ सकती हैं कोरोना मरीजों की संख्या, ईरान से 205 भारतीय और पहुंचे

नई दिल्ली। ईरान से 205 भारतीय नागरिक ( Indian citizen ) बुधवार को स्वदेश पहुंचे। अब तक ईरान से 591 भारतीयों को निकाला जा चुका है।

महान एयर की एक फ्लाइट बुधवार सुबह भारतीय यात्रियों को लेकर पहुंची, जिसमें ज्यादातर लद्दाख के शिया तीर्थयात्री हैं।

ईरान में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) महामारी के कारण 988 लोगों की मौत हो चुकी है।

The number of positive cases of #coronavirus in India rises to 151 (including 25 foreign nationals) pic.twitter.com/vgU0D67007