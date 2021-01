Coronavaccine: ब्रिटेन में कोवीशील्ड का लगाना शुरू, 82 वर्षीय बुजुर्ग को दिया पहला डोज

लंदन। ब्रिटेन में सोमवार से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका की साझेदारी में विकसित कोरोना वैक्सीन कोवीशील्ड (Oxford University and AstraZeneca's Covid Vaccine Covishield) को मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले इसे 82 वर्षीय बुजुर्ग को कोवीशील्ड का टीका लगाया गया है।

ब्रायन पिंकर (Brian Pinker) नाम का यह बुजुर्ग डायलेसिस के मरीज हैं। इन्हें ऑक्सफॉर्ड स्थित एक अस्पताल में कोविड-19 के खिलाफ देश में विकसित टीका लगाया गया।

Britain begins inoculating its citizens with the AstraZeneca/Oxford vaccine against COVID-19 giving the shot to Brian Pinker, an 82-year-old dialysis patient, at a hospital in Oxford: Reuters pic.twitter.com/AEtjog0vNt