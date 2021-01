Covid-19 : 24 घंटे में कोरोना के 13,788 नए मामले समाने आए, 145 की मौत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 13 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जबकि 145 लोगों से कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया।

India reports 13,788 new #COVID19 cases, 14,457 discharges and 145 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,05,71,773

Active cases: 2,08,012

Total discharges: 1,02,11,342

