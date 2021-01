Covid-19 : 24 घंटे में कोरोना के 16,504 नए मामले आए सामने, 214 ने तोड़ा दम

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus pandemic ) का संक्रमण जारी है। राहत की बात ये है कि सितंबर के बाद से नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। इस बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 16,504 नए मामले सामने आए। जबकि 214 कोरोना मरीजों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,03,40,469 हो गई है। इनमें से 1,49,649 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों ( COVID-19 active case ) की संख्या घटकर 2,43,953 हो गई है।

India reports 16,505 new COVID-19 cases, 19,557 recoveries, and 214 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,03,40,470



Active cases: 2,43,953



Total recoveries: 99,46,867



Death toll: 1,49,649 pic.twitter.com/yG6zMtf1T4