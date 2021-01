Covid - 19 : 24 घंटे में कोरोना से 228 की मौत, 18,222 नए मामले आए सामने

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18,222 नए मामले सामने आए हैं। जबकि 228 लोगों की कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौत हुई है। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण को लेकर राष्ट्रव्यापी स्तर पर तैयारी जारी है। 13 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने की संभावना है।

India reports 18,222 new COVID-19 cases, 19,253 discharges, and 228 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,04,31,639

Active cases: 2,24,190

Total discharges: 1,00,56,651

Death toll: 1,50,798 pic.twitter.com/FjJ61Gw0Hb