Covid-19 : 24 घंटे में कोरोना के 45,209 नए केस आए सामने, 501 लोगों की मौत

नई दिल्ली। भारत में कोविद-19 का संक्रमण जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 45,209 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 90,95,807 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से पीड़ित 501 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब कोरोना से मरने वालों की कुल आंकड़ा 1,33,227 हो गया है। वर्तमान में देशभर में कोरोना संक्रमण के 4,40,962 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों का उपचार देश के अलग.अलग अस्पतालों में चल रहा है।

With 45,209 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 90,95,807



With 501 new deaths, toll mounts to 1,33,227. Total active cases at 4,40,962



Total discharged cases at 85,21,617 with 43,493 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/jtWtREu9oK