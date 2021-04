Covid-19 : देशभर में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में में 459 की मौत, सामने आए रिकॉर्ड 72,330 नए केस

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्‍यादा महाराष्‍ट्र प्रभावित है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 72,330 नए मामले सामने आए हैं और 459 मौतें हुई हैं।

India reports 72,330 new #COVID19 cases, 40,382 discharges, and 459 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry



Total cases: 1,22,21,665

Total recoveries: 1,14,74,683

Active cases: 5,84,055

Death toll: 1,62,927



