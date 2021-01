Covid-19 : देशभर में कोरोना वैक्सीन का ड्राइ रन शुरू

नई दिल्ली। असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन का ड्राइ रन शुरू हो गया है। गुवाहाटी में COVID19 टीकाकरण का काम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्राइ रन किया जा रहा है। इसके साथ ही देश के 119 जिलों के 260 केंद्रों पर यह काम जारी है।

