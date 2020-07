COVID-19: एक दिन में रिकॉर्ड corona के 30 हजार से ज्यादा नये केस, इन राज्यों में बढ़ी मुसीबत

नई दिल्ली। पूरा देश कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की चपेट में है। इस महामारी ( COVID-19 ) को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 30 हजार से ज्यादा नए केस ( corona cases ) सामने आए हैं, जबकि 582 लोगों की मौत हुई। वहीं, अब तक इस महामारी से 24 हजार लोगों की मौत हो चुकी है।

एक दिन में 30 हजार से ज्याद कोरोना के केस

कोरोना वायरस ( COVID-19 ) देश में विकराल रूप धारण करते जा रहा है। एक जून से Unlock 1.0 की घोषणा हुई थी। वहीं, एक जुलाई से Unlock 2.0 जारी है। लेकिन, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से हर दिन कोरोना के औसतन 28 हजार से ज्यादा नये मामले सामने आ रहे थे। वहीं, अब कोरोना ने लंबी छलांग लगाते हुए 30 हजार का आंकड़ा ( Coronavirus Cases in India ) पार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,142 नए के सामने आए हैं। जबकि, 582 लोगों की मौत हुई है। इस आंकड़े के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9,36,994 पहुंच गया है। इनमें 3,19,840 एक्टिव केस हैं। जबकि, 5,92,031 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 24,309 की इस महामारी से मौत हो चुकी है।

कई राज्यों में बिगड़ रही स्थिति

वहीं, अगर बात राज्यों ( COVID-19 in States ) की जाए तो कुछ जगहों पर स्थिति ज्यादा भयावह होती जा रही है। 10 राज्यों में मंगलवार को एक हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बिहार ( corona in Bihar ), तमिलनाडु ( corona in Tamil Nadu ), हरियाणा, केरल, गोवा ( corona in Goa ), महाराष्ट्र, असम, दिल्ली जैसे राज्यों में लगातार मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6741 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जबकि, बिहार ( corona Cases in Bihar ) में 1432 केस आए हैं। वहीं, तमिलनाडु में 4526, हरियाणा में 699, गोवा में 170, केरल में 608, गुजरात में 915, मध्य प्रदेश में 798, दिल्ली में 1606, असम में 1001, राजस्थान में 635, कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालांकि, दिल्ली को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने मंगलवार को कहा था कि स्थिति अब सुधर रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी कम हो रहा है। साथ ही रिकवरी रेट में सुधार जारी है।

इधर, कुछ राज्यों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन की घोषणा की है। बिहार ने 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है।