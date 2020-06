COVID-19: Wuhan से आगे निकला Mumbai, आर्थिक राजधानी में कोरोना का आंकड़ा 51000 के पार

नई दिल्ली। चीन ( coronavirus in china ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का तांडव पूरी दुनिया में जारी है। भारत ( coronavirus in india ) में भी यह खतरनाक वायरस काफी तेजी से फैलता है। इम महामारी को रोकने के लिए भले ही 21 मार्च से लॉकडाउन ( India Lockodwn ) लागू है, लेकिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम ये है कि कोरोना के मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai ) ने वुहान ( COVID-19 in wuhan ) शहर को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 51 हजार के पार पहुंच चुका है।

Mumbai ने वुहान को पीछे छोड़ा

भारत में COVID-19 को लेकर सबसे ज्यादा खराब स्थिति देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus in delhi ) और आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai coronavirus ) में है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोरोना के आंकड़ों के मामले में मंगलवार को मुंबई ने वुहान शहर को भी पीछे छोड़ दिया। मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 51000 पहुंच चुका है। जबकि, वुहान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,333 हैं। वहीं, 3869 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर, महाराष्ट्र ( coronavirus in maharashtra ) में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90 हजार पहुंच चुका है, जबकि चीन में कोरोना मरीज की संख्या 84000 है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,787 है, इनमें 42,638 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं।

MAH में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2200 से ज्यादा केस

महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government ) के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2259 नए केस आए हैं। जबकि, देश में कोरोना के नए मामले की संख्या 9987 है। वहीं, महाराष्ट्र में 24 घंटे में 120 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3289 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 51,100 हो गई है, जबकि 1760 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र और मुंबई के आंकड़ों ने सबको चौंक दिया है। वहीं, Unlock 1.0 होते ही काफी चीजों में ढील दे दी गई है। हालांकि, मुंबई में मॉल, धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट को अभी नहीं खोला गया है। जबकि, सेल्फ कर्मचारी जैसे कि पलम्बर, बिजली कर्मचारी, टेक्नीशियन को काम करने की इजाजत दी गई है। वहीं, सरकारी क दफ्तरों को 15 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोल दिया गया है, जबकि प्राइवेट ऑफिस 10 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुले हैं। यहां आपको बता दें के देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तकरीबन हर दिन 9000 हजार कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं।