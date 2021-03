Covid -19 : कोरोना संकट पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। कोरोना की तेज रफ्तार से लोगों में एक बार फिर भय का माहौल है। साथ ही कोरोना ने केंद्र और राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक जारी है।

The meeting of PM Narendra Modi with all the Chief Ministers, over rising cases of #COVID19 and the ongoing vaccination drive, is underway via video-conferencing.