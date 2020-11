Covid-19 : पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, ममता बनर्जी भी होंगी शामिल

नई दिल्ली। देश के अधिकांश हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बीच आज सुबह 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्र्फेंसिंग के जरिए 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 12 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलोें को नियंत्रित करने के साथ वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है।

Prime Minister Narendra Modi will hold a meeting with Chief Ministers of States over #COVID19 situation, through video conferencing today. pic.twitter.com/nCuDtvnxAD