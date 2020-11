Covid-19 : कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के संकेत, केंद्र ने 3 राज्यों में मेडिकल टीम भेजने का लिया फैसला

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार जारी है। इस बीच कई राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के संकेत मिले हैं। ऐसे तीन राज्यों में केंद्र सरकार ने मेडिकल टीम भेजने का फैसला लिया है। ताकि कोरोना विस्फोट की स्थिति से बचा जा सके। जिन राज्यों में केंद्र सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अपनी टीम भेजने का फैसला लिया है उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का नाम शामिल है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की सूचना दी थी।

Union Govt has decided to depute high-level Central Teams to Uttar Pradesh, Punjab & Himachal Pradesh to support the States in COVID response & management. These States are either reporting a rise in no. of active cases or demonstrating a rise in daily new cases: Health Ministry