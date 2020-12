भारत में कोविड के नए स्ट्रेन की हुई एंट्री, यूके से लौटे 6 लोगों में मिले लक्षण

नई दिल्ली। जिस बात का भर था वो हुआ। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री हो चुकी है। यूके से लौटे 6 लोगों को इस नए कोविड के लक्षण मिले हैं। भारत सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। जिनमें से 3 लोग बेंगलूरू के हैं, जबकि दो लोग हैदराबाद के। एक पुणे का नागरिक भी शामिल हैं। इन सबका सैंपल लिया गया था। जिसके बाद इनमें नया कोविड पाया गया। आपको बता दें कुछ दिन पहले यूके से काफी लोग आए थे। जिन्हें रोककर सैंपल लिया गया था।

COVID-19: Six UK returnees found positive for new UK variant genome pic.twitter.com/yB79DCZpgf