6 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले नहीं हो रहे कम, केंद्र सरकार ने जांच के लिए भेजी हाईलेवल टीमें

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है, वहीं 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर चिंताएं बढ़ गई है। अब केंद्र सरकार ने इसकी जांच और नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की एक टीम इन राज्यों में भेजी है।

जिन 6 राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही है, उनमें केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर शामिल है। इन राज्यों में भेजी गईं उच्‍च स्‍तरीय टीम में एक क्‍लीनिशियन और एक लोक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ शामिल होगा।

यह भी पढ़ें :- डेल्टा प्लस के बाद कोरोना का लैम्ब्डा वेरिएंट आया सामने, जानिए क्या है लक्षण और कितना खतरनाक साबित होगा

मिली जानकारी के मुताबिक, इन 6 राज्यों में ये टीमें वहां पहुंचकर कोविड-19 मैनेंजमेंट, निगरानी, कंटेनमेंट ऑपरेशंस और टेस्टिंग जैसे काम को देखेंगी। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय टीम इन राज्‍यों में कोविड की स्थिति का मूल्‍यांकन करेंगी और संक्रमण को नियमंत्रित करने को लेकर जरूरी उपाय सुझाएंगी।

देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा चार लाख पार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बीते 24 घंटों में कोरोना के 46,617 नए मामले दर्ज किए गए और 853 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही पूरे देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या 3,04,58,251 हो गया है और मरने वालों की संख्या 4,00,312 है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, सक्रिय मामलों में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.67 फीसद हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.01 फीसद हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.48 फीसद है।

Central government rushes teams to 6 States for #COVID19 control and containment measures.



Teams sent to Kerala, Arunachal Pradesh, Tripura, Odisha, Chhattisgarh, and Manipur - that are reporting a high number of COVID-19 cases.