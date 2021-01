गो तस्करी : सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट

नई दिल्ली। गो तस्करी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता और ममता बनर्जी की करीबी व्यवसायी विनय मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इससे पहले विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। टीएमसी नेता पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहें हैं और जांच एजेंसिया उन्हें गिरफ्तार करने की मुहिम में जुटी हैं।

West Bengal: Arrest warrant issued against TMC leader Vinay Mishra in a cattle smuggling case by Asansol CBI special court. A lookout notice was also issued against him earlier.