NHAI का नया आदेश, 100 मीटर से लंबी लाइन हो तो मुफ्त में पार करें Toll Plaza

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश भर में अपने टोल प्लाजा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। NHAI ने कहा कि नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य 'टोल प्लाजा पर न्यूनतम प्रतीक्षा समय' यानी वाहन चालक को ज्यादा देर तक इंतजार ना करना पड़े, यह सुनिश्चित करना है।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार कभी भी 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होगी। NHAI टोल शुल्क वसूलने की प्रक्रिया में लगने वाले सेवा समय को कम करके पीक आवर्स के दौरान भी प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक नहीं करना चाहता है।

यदि किसी कारण से ऐसी कतारें 100 मीटर से अधिक लंबी हो जाती हैं, तो NHAI ने निर्देश जारी किए हैं कि लाइन के सामने वाहनों को टोल शुल्क का भुगतान किए बिना टोल गेट से गुजरने दिया जाए।

If there is a queue of more than 100 meters, the vehicles will be allowed to pass without paying toll till the queue comes within 100 meters from the toll booth. For this purpose a yellow line at a distance of 100 meters from the toll booth will be marked in each toll lane.