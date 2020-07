Delhi: पहले हाथ की नस काटी, फिर छत से CRPF जवान ने लगा दी छलांग, हुई मौत

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। यहां एक 32 वर्षीय CRPF जवान मुकेश (Mukesh) ने छत से कूदकर सुसाइड (Suicide) कर लिया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि, इस मामले में अब तक कोई सुसाइड नोट (Suicide Note) नहीं मिला है। फिलहाल, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एक हफ्ते के अंदर दिल्ली में जवानों के सुसाइड (CRPF Jawan Committed Suicide) की यह दूसरी घटना है।

CRPF जवान ने किया सुसाइड

घटना रोहिणी जेल ( Rohini Jail ) के पास की है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश (CRPF Jawan Mukesh) रोहिणा जेल के पास ही एक फ्लैट में रहता था। बताया जा रहा है कि छत से कूदन से पहले मुकेश ने अपने हाथ की नसें काट ली थी। जिसके कारण काफी खून पहले बह गया था। वह तीसरी मंजिल पर रहता था। उसी फ्लोर पर दौड़ता आया और वहां से नीचे कूद (CRPF Jawan Mukesh Committed Suicide) गया। तुरंत मौके पर लोग जमा हो गए और घटना की सूचना पुलिस (Delhi Police) को दी गई। आनन-फानन में मुकेश को हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया गया। लेकिन, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को अब तक सुसाइड नोट (Suicide Note) नहीं मिला है और ना ही कोई सुराग। इधर, CRPF की ओर से मुकेश के परिजन को इसकी सूचना दे दीगई है।

एक हफ्ते में आत्महत्या की दूसरी घटना

बताया जा रहा है कि मुकेश मूलरूप से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) का रहने वाला था। अभी तक सुसाइड करने के कारणों का पता नहीं चला है। लेकिन, कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मुकेश घरेलू समस्याओं के कारण पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। बताया जा रहा है कि मुकेश की शादी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी में हुई थी और उसकी पत्नी और बच्चा फिलहाल वहीं रह रहा था। इधर, घटना की सूचना पाकर मुकेश की पत्नी दिल्ली (Delhi) के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ( Postmortem Report ) आने के बाद शव को परिजन को सौंप दिया जाएगा। दाह संस्कार के बाद परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है और पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है। वहीं, इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल कायम है। गौरतलब है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते में सुसाइड (Two Suicide in one Week) की यह दूसरी घटना है। इससे पहले लोधी स्टेट ( Lodhi Estate ) में सब इंस्पेक्टर करनैल सिंह (Karnail Singh) ने पहले अपने सीनियर इंस्पेक्ट दशरथ सिंह ( Dashrath Singh ) को गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। उस मामले की छानबीन भी अभी जारी है। एक के बाद एक घटना से CRPF में भी हड़कंप मचा हुआ है।