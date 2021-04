उत्तराखंड में बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए एक हफ्ते का कर्फ्यू लगाया

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण को बेकाबू होता देख उत्तराखंड सरकार ने 26 अप्रैल से 3 मई तक पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार और स्वर्गाश्रम के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले देहरादून, ऋषिकेश सहित प्रदेश के सात शहरों में एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है।

यह कर्फ्यू 26 अप्रैल से तीन मई तक रोज शाम को सात बजे से सुबह पांच बजे तक होगा। कुमाउं में हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और बनबसा में कोरोना कर्फ्यू लगाया है। वहीं राज्य में सामाजिक समारोहों में 50 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई है।

Uttarakhand: Curfew imposed in Kotdwar and Swargashram areas of Pauri Garhwal district from 26th April to 3rd May, in the wake of rise in #COVID19 cases.