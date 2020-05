Cyclone Amphan का ओडिशा में कहर, तमाम इलाकों में ढह गए घर और पेड़

भुवनेश्वर। चक्रवाती तूफान अंफान ( Cyclone Amphan ) को देखते हुए ओडिशा ( Odisha ) सरकार ने 1.37 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यहां बुधवार सुबह तेज बारिश ( Heavy Rain ) और तेज हवा के साथ 'अंफान' तट की ओर तेजी से बढ़ा और इसने प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचाई। तूफान के चलते बहुत सारे पेड़ और मकान ढह गए, जिनके वीडियो भी सामने आए हैं।

विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने बताया कि बुधवार सुबह तक 1.37 लाख से अधिक लोगों को चक्रवात आश्रय स्थल तक पहुंचाया गया है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। तटीय जिलों में तेज हवाओं के चलते पेड़, बिजली के खंभे गिरने लगे हैं।

पारादीप में हवा की रफ्तार सबसे अधिक 102 किमी प्रति घंटे के दर्ज की गई, जिसके बाद चंदबली में 74 किमी प्रति घंटा, बालासोर में 61 किमी प्रति घंटा और भुवनेश्वर में 56 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की गई। पारादीप में सर्वाधिक 197.1 मिमी बारिश भी दर्ज की गई।

#SuperCycloneAmphan about 120 km east-southeast of Paradip, Odisha at 8:30 am today. To cross West Bengal-Bangladesh coasts between Digha (West Bengal) and Hatiya Islands (Bangladesh) close to Sunderbans. Landfall process to commence from the afternoon: India Meteorological Dept pic.twitter.com/WTEifT0zuW