चक्रवात Tauktae के असर से सहमें पांच राज्य, सोशल मीडिया पर खौफनाक मंजर दिखाते वीडियोज वायरल

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच आए चक्रवात Tauktae के असर से पांच राज्य के लोग सहम गए हैं। इस शक्तिशाली चक्रवाती तूफान के असर को देखते हुए पांच राज्यों में अलर्ट है। चक्रवात ‘तौकते’ अपनी गति को धीरे-धीरे बढ़ाते हुए गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है।

भारत मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया है कि तौकते तूफान विकराल चक्रवाती तूफान में बदल गया है। पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान तौकते पिछले छह घंटों के दौरान लगभग 20 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और अब यह विकराल चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ अगले 24 घंटे में और तेज हो सकता है और यह गुजरात के तट की ओर पहुंच सकता है। तौकते तूफान के कारण अब 180-190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तक चलने का अनुमान है। आईएमडी ने हालांकि कहा कि गुजरात तट पर पहुंचने पर इसकी विकरालता कम होगी।

अभी तक की जानकारी के मुताबिक, गुजरात के सूरत में तूफान ने शहर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। वहीं रविवार को गोवा के तट से टकराने के साथ चक्रवाती तूफान तौकते अपना दायरा बढ़ाते हुए पांच राज्यों में पहुंच चुका है और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। ऐसे में लोग डरे सहमें हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस तूफान के खौफनाक मंजर को दिखाते हुए कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं।

पांच राज्यों में तूफान Tauktae का असर

चक्रवाती तूफान तौकते का असर पांच राज्यों में देखा जा रहा है। इस तूफान की वजह से गोवा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में खौफनाक मंजर देखने को मिल रहे हैं। अभी तक इस तूफान की वजह से 8 लोगों की जान जा चुकी है और तूफान विकराल रूप धारण करता जा रहा है। ऐसे में इस तूफान की वजह से कई जगहों पर कुछ डरावनी और खौफनाक मंजर देखने को मिल है।

सोशल मीडया पर इस तरह के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। ट्विटर पर भी #CycloneTauktae और #mumbairains जमकर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर मौजूद लोग इन हैशटैग के साथ हैरान करने वाले दृश्य शेयर कर रहे हैं, और लोगों से एहतियात बरतने के साथ-साथ अपने घरों में रहने की अपील कर रहे हैं..

