भारतीय नौसेना होगी और ताकतवर! रक्षा मंत्रायल ने साइन किया 8 एंटी-सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट

नई दिल्ली। आतंकवाद और दुश्मनों को हर मोर्चे पर टक्कर देने के लिए सेना को हर तरह की मजबूती दी जा रही है। इसी पहल में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना ( Indian Navy ) के लिए एक नए एंटी-सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। मंत्रालय ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से एक करार किया है। इसके तहत इस कंपनी को 8 एंटी-सबमरीन शैलो वॉटर क्राफ्ट ( Anti-submarine shallow water crafts ) बनाने का काम सौंपा गया है।

6,311 करोड़ रुपये की डील पर हस्ताक्षर

रक्षा मंत्रालय ( defence ministry ) ने इस प्राइवेट कंपनी से 6,311 करोड़ रुपये की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं, इससे पहले सोमवार को मंत्रालय ने GRSE के साथ 8 एंटी-सबमरीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया था। ऐसे में अब बहुच जल्द भारतीय नेवी के बेड़े में 16 युद्धपोत शामिल होंगे।

Defence Ministry signs contract worth Rs 6,311 cr with public sector shipyard Cochin Shipyard Limited to build 8 anti-submarine shallow water crafts for Indian Navy. Y'day, it had signed contract for 8 similar vessels with GRSE. Navy has now placed orders for 16 of these warships pic.twitter.com/uYyfOQyAwN