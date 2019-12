दिल्ली: SC तक पहुंचा जामिया यूनिवर्सिटी का मामला, नागरिकता कानून के विरोध में बिना कपड़े धरने पर बैठा एक छात्र

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली के जामिया मिलिया इस्‍लामिया विश्‍वविद्यालय ( JMIU ) के छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ दिल्‍ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में एक छात्र पूरी तरह से शर्टलेस होकर धरने पर बैठ गया। इस छात्र का नाम शहजाद है और वह शर्टलेस होकर धरने पर बैठा है। शहजाद की मांग है कि दिल्‍ली पुलिस की हिंसक कार्रवाई की निष्‍पक्ष जांच हो। दूसरी तरफ दिल्‍ली अल्‍पसंख्‍यक आयोग ने दिल्‍ली पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट तलब की हैैै।

इस मामले ने सोमवार को और तूल पकड़ लिया है। जामिया के छात्रों का कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों का सामर्थन मिल गया है। साथ ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई को सकती है।

Delhi: A student of Jamia Millia Islamia University removes his shirt and sits at the gate of university demanding action against Delhi police following yesterday's incident. pic.twitter.com/IlE1Ea2nk0