प्रोपर्टी खरीदने वालों को केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा, सर्किल रेट 20 फीसदी किए कम

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal ) की सरकार ने प्रोपर्टी खरीदने वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट में 20 फीसदी की कमी की है। सरकार ने यह कमी रिहायशी, कमर्शिल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की खरीद के लिए की है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

राज्य सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में सभी रिहायशी, व्यवसायिक और औद्योगिक संपत्तियों का सर्किल रेट ( Delhi Circle Rate ) 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है। यह सभी तरह के कॉलोनियों और इलाकों में लागू रहेगा।

फिलहाल 30 सितंबर 2021 तक सर्किल रेट में यह छूट है। सरकार के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी कमी आएगी और रियल एस्टेट सेक्टर को इससे जबरदस्त फायदा होगा।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के इस फैसले को लेकर कहा कि सर्किल रेट कम होने से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।

Delhi: In Council of Ministers meet, chaired by CM Arvind Kejriwal today, it has been decided to reduce present circle rates related to residential/commercial/industrial properties in Delhi by flat 20% across all categories of colonies/areas; to be applicable till 30th Sept 2021.