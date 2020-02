दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, बाबरपुर में चुनाव अधिकारी की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली ( Delhi ) की 70 विधानसभा ( Vidhan sabha ) सीटों के लिए आज सुबह आठ बजे से मतदान जारी है। वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं, शाहीन बाग ( Shaheen Bagh) इलाके में एक-एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली ( Northeast Delhi ) से आ रही है। मतदान के दौरान बाबरपुर ( Babarpur ) में एक चुनाव अधिकारी की मौत हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, उत्तर पूर्वी दिल्ली में पोलिंग बूथ पर चुनाव अधिकारी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बाबरपुर में हार्ट अटैक से एक चुनाव अधिकारी की मौत हो गई है। जिस चुनाव अधिकारी की मौत हुई है उसका नाम उधम सिंह बताया जा रहा है। फिलहाल, इस मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है। इससे पहले रोहिणी इलाके में शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे महिला सब-इंस्पेक्टर प्रीति अहलावत की एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रीति पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थीं। रात के वक्त वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद मेट्रो से पूर्वी रोहिणी मेट्रो स्टेशन पहुंची और फिर पैदल ही अपने घर की तरफ चल दीं प्रीति मुश्किल से 50 मीटर ही गई थीं, तभी पीछे से एक युवक आया और उसने बेहद करीब से प्रीति पर तीन राउंड गोली चला दी। प्रीति को दो गोली लगी, जबकि एक बगल से जा रही कार के पिछले शीशे में जा लगी। प्रीति वहीं गिर गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

