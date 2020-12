दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कोरोना वायरस के इलाज के लिए 13 हजार बिस्तर खाली

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार दिल्ली में 18,800 कोविड-19 के इलाज के लिए बेड हैं, जिनमें से 13 हजार से अधिक खाली हैं।

उनका कहना है कि देश में ऐसा कोई दूसरा शहर नहीं है, जिसमें इतने खाली बिस्तर हों। कोरोना की संख्या में उतार-चढ़ाव होता है, इसलिए यह अहम है कि प्रवृत्ति स्थिर हो।

There are 18,800 #COVID19 beds in Delhi of which over 13,000 are vacant. There is no other city in the country that has so many vacant beds. COVID numbers fluctuate, so it is important that trend gets stabilized: Delhi Health Minister Satyendar Jain