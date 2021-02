दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 15 मार्च से कोर्ट रूम में होगी सुनवाई

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण अदालतों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जा रही है, लेकिन अब हालात सामान्य होने के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अब उसकी सभी बेंच दैनिक आधार पर कोर्ट रूम में सुनवाई करेगी।

कोर्ट रूम में प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई 15 मार्च से शुरू की जाएगी। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देशभर के सभी अदालतों को बंद कर दिया गया था और तमाम सुनवाई वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जा रही थी।

मालूम हो कि भारत में कोरोना महामारी की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन, कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आने के बाद से चिंताएं फिर से बढ़ गई है। हालांकि, देशभर में तेजी के साथ कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक करीब एक करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि कोरोना के नृए स्ट्रेन के खिलाफ भी भारत का कोरोना वैक्सीन कारगर है, लिहाजा चिंता करने की कोई बात नहीं है। भारत में कोरोना महामारी से अब तक 10,977,387 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 156,240 लोगों की मौत हो चुकी है।

