Covid-19 के हल्के व बिना लक्षण वाले मरीज 24 घंटे में होंगे डिस्चार्ज, Delhi सरकार का आदेश

नई दिल्ली।

Coronavirus: देशभर में कोरोना का संक्रमण ( COVID-19 ) तेजी से फैलता जा रहा है। अब तक कुल मरीजों की संख्या 2,36,657 ( Covid-19 Cases ) हो चुकी है। जबकि, 6,642 लोगों की मौत हो गई है। लगातार बढ़ते मामलों के कारण अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए अब दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ( Delhi Health Department ) ने अस्पतालों को निर्देश जारी किए है कि बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों ( Covid-19 Patients ) को 24 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज करें। इसको लेकर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है।

हल्के व बिना लक्षण वाले मरीजों को करें डिस्चार्ज

गाइडलाइन के मुताबिक, हल्के व बिना लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मरीजों को अब अस्पताल को भर्ती करने के 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज करना होगा। बता दें कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind kejriwal ) ने भी कहा था कि दिल्ले के 80 फीसदी मरीजों का इलाज घर पर किया जा सकता है।

