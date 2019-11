जस्टिस बोबडे ने ली देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ

नई दिल्ली। भारत के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने आज यानी सोमवार को शपथ ग्रहण की है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको सुबह 9.30 बजे भारत के प्रधान न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि निर्वतमान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 17 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं।

इससे पहले उन्होंने 18 अक्टूबर को वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस बोबडे को प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। जस्टिस बोबडे इस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं।

Delhi: Justice Sharad Arvind Bobde sworn-in as the 47th Chief justice of India . pic.twitter.com/f47aS4wipv