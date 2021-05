Delhi Lockdown Extended : दिल्ली में सोमवार से मैट्रो ट्रेन बंद, एक हफ्ते तक बढ़ा लॉकडाउन

Delhi Lockdown Extended। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले सोमवार (17 मई) सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस बार लॉकडाउन और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली में अब लॉकडाउन के दौरान मेट्रो सेवा बंद कर दी जाएगी।

Delhi lockdown extended by a week till May 17; Delhi Metro services to be suspended during this period: CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/EVizv1cehl

कम हुए हैं कोरोना केस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ़्ते के लिए बढ़ाया जा रहा, लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली में कल से मेट्रो चलनी बंद होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 26 अप्रैल के बाद से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए और पिछले एक-दो दिन में पॉजिटिविटी रेट 35 फीसदी से घटकर 23 फीसदी हो गया है।

COVID19 | In the last 2-3 days, the positivity rate has come down to 23% from 35%: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/83Iz6KxozT

बेहतर हो रही है स्थिति

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने का कि हमने दिल्ली में भी टीकाकरण शुरू किया है। हमने अपने स्कूलों में बेहतरीन व्यवस्था की है। युवा बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। हमारे पास टीकों की कमी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी। उन्होंने का कि हमने अपने मेडिकल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए और विभिन्न स्थानों पर ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया। दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार हुआ है। अब हमें अस्पतालों से घबराहट या एसओएस कॉल नहीं मिल रहे हैं।

We used the lockdown period to boost our medical infrastructure & to increase oxygen beds at various locations. The oxygen situation has improved in Delhi. We're not getting panic or SOS calls from hospitals now: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/hlDxjlC5iX