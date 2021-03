Delhi Metro: ब्लू लाइन में ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से मेट्रो सेवा बाधित

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन ( Delhi Metro Blue Line ) में शुक्रवार की शाम ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से सेवाएं बाधित है। मोती नगर से कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते मेट्रो सेवाएं बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीट करते हुए ये जानाकारी दी है।

डीएमआरसी ने बताया है कि ब्लू लाइन सेक्शन पर मोती नगर और कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रेनों का संचालन प्रतिबंधित गति से किया जा रहा है। मेट्रो लाइन में मेंटेनेंस का यह काम पीक आवर के समय किया जा रहा है, जिसके कारण हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए प्रतिक्षा की जा रही है।

आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन नोएडा के सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से द्वारका सेक्टर 21 तक सेवाएं उपलब्ध कराती है।

Blue Line Update



Trains are running at a restricted speed between Moti Nagar & Kirti Nagar stations due to track maintenance activity in this section.