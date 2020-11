Delhi NCR :  आज भी नहीं मिले प्रदूषण में सुधार के संकेत, हालात बहुत खराब

नई दिल्ली। देश की राजधानी व आसपास के इलाके में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में रविवार को भी प्रदूषण में कोई सुधार के कोई संकेत नहीं मिले हैं। बशर्तें यह स्थिति अब और खराब हो गई है। आज भी दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण को बहुत खराब श्रेणी में करार दिया गया है।

Delhi: National capital continues to reel under pollution; visuals from Indira Gandhi International Airport area where Air Quality Index is in 'very poor' category. pic.twitter.com/F3rG2AhPdY