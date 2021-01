दिल्ली पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत, खालिस्तानी समर्थकों के ट्विटर से रची गई थी Tractor Parade में हिंसा की साजिश

नई दिल्ली। किसान आंदोलन ( Kisan Andolan ) के बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली ( Tractor Parade ) के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) के हाथ इस हिंसा को लेकर बड़ा सबूत लगा है।

दिल्ली पुलिस को मिले सबूतों के मुताबिक दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में खालिस्तानी ( Khalistani ) हाथ बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, खालिस्तानी समर्थकों के ट्विटर हैंडल से हिंसा की पूरी साजिश रची गई थी।

Several Khalistani Twitter accounts are on the radar of Delhi Police. Such accounts are being identified and a dump of their content is being taken. Several inciteful tweets were posted by these accounts. More details are being found out: Delhi Police sources