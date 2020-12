दिल्ली की हवा फिर हुई बेहद खराब, AQI सामान्य से ज्यादा

नई दिल्ली। ठंड के बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा एक बार फि बेहद खराब हो गई है। सीपीसीबी की जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अधिकांश निगरानी केन्द्रों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 अंक के ऊपर रहा। इससे साफ है कि दिल्ली एनसीआर में फिर से स्मॉग लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं, भारत मौसल विभाग की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि बिहार के मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिलों में भी आज घना कोहरा छाया रहा।

