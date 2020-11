खतरनाक हुई दिल्ली की हवा, अब प्रदूषण से विजिबिलिटी बेहद खराब

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में आज भी प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिली। प्रदूषण का स्तर गंभीर होने से दिल्ली वाले अब सांस लेने में भी परेशानी महसूस करने लगे हैं। प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर की विजिबिलिटी आज भी बेहद खराब रही। कश्मीरी गेट, मुखर्जी नगर, आनंद विहार और द्वारका में आज भी स्मॉग की वजह से लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली।

Delhi: Poor visibility in the national capital due to rise of pollutants in the atmosphere; visuals from Kashmiri Gate and Mukherjee Nagar area. pic.twitter.com/uSJLDQpz8N