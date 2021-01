Delhi violence : 20 किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान देश की राजधानी में घटी हिंसक घटनाओं के बाद से दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन में है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन किसान नेताओं को पुलिस ने तीन दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के संबंध में सिमझौते को तोड़ने के लिए जिन नेताओं को नोटिस जारी किया है उनमें योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर एस राजेवाल सहित कम से कम 20 किसान नेता शामिल हैं।

Delhi Police issued notices to at least 20 farmer leaders including Yogendra Yadav, Baldev Singh Sirsa, Balbir S Rajewal for breaching the agreement with police regarding the tractor rally. They have been asked to reply within 3 days: Delhi Police